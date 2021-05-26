شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الطالب الغشاش في الامتحان التجريبي هو الخاسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة لن تعمل على منع الغش أثناء الامتحانات التجريبية نظرا لأن تكلفة ذلك عالية.

وكتب وزير التعليم على حسابه بـ فيس بوك: «نحن لم نعمل على منع الغش أثناء الامتحانات التجريبية لأن تكلفته عالية جدا نوفرها للامتحان الرسمي وكذلك الطالب الذي لم ينضج بعد ليعلم أن مصلحته في امتحان تجريبي أن يحاول ويجرب ويعتمد على نفسه ويهدر بنفسه هذه الفرصة فهو الخاسر حقيقة ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية».

وأضافت: «ما في الامتحان الرسمي فالأمور مختلفة تماما وسنطبق قانون الغش بحذافيره وغرفة العمليات بها كل الأجهزة الأمنية ومن يحاول وقتها فهو من يتحمل نتيجة أفعاله.. والله الموفق».