شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدء توطين «صناعة البوتاجازات» لسد احتياجات السوق المصري والعالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوطين الصناعة في أكثر من مجال بهدف سد احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مؤخراً وقعت الحكومة اتفاقية مع الشركة الصينية لتصنيع لقاح كورونا محليا في مصر والبدء في تصديره لافريقيا، واليوم الثلاثاء، افتتح رئيس الوزراء وعدد من الوزراء مصنع بوتاجاز كبير بمحافظة القليوبية ليُغطي احتياجات السوق المصرية، والتصدير لأسواق: أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ، لأنه تم تجهيزه بأعلى مستوى من الدقة وطبقا لمواصفات الجودة القياسية، وكمان حصل على العديد من شهادات الجودة العالمية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد خلال الافتتاح سعي الدولة إلى توطين مختلف الصناعات، وتعظيم المُكّون المحلي في التصنيع، إلى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات، باعتبار أن الصناعة ستقود قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة، وأشار أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا مهما في مسيرة النهضة التنموية التي تقوم بها مصر حاليا في مختلف القطاعات

وخلال جولته بأرجاء المُجمع الصناعيّ الجديد، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا مهما في مسيرة النهضة التنموية التي تقوم بها مصر حاليا في مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال: لقد حققنا خطوات ملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولا تزال أمامنا بعض التحديات، ولذا فمن الضروري مشاركة القطاع الخاص في مواجهة هذه التحديات، والتي من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنوياً، في ظل ظروف صعبة؛ نظرًا لجائحة كورونا.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض من المهندس محمد صلاح العربي، مدير مصنع البوتاجاز، حول المجمع الصناعي الجديد، اللي تم تأسيسه على مساحة ٢٧ ألف متر، ويوفر ما يقرب من ٢٠٠٠ فرصة عمل، وتساءل رئيس الوزراء عن نسبة المكون المحلي، فأوضح المهندس محمد العربي أنه يتم التصنيع بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 70% ومن المخطط زيادة نسبته خلال الفترة المقبلة، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خط سير إنتاج البوتاجاز، انتهاءً بمرحلة نقل المنتج في صورته النهائية عبر المصاعد؛ تمهيدا للتوزيع.

وأدار رئيس الوزراء حوارا مع عدد من عمال المصنع، واستفسر عن المسافة بين مقر المصنع ومنازلهم، موضحين أنه روعي أن يكون العمال من المناطق المحيطة بمقر العمل، كما استفسر عن رواتبهم، وظروفهم الصحية في ظل أزمة كورونا، مؤكدين أن إدارة المصنع تراعي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.