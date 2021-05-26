شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع جهود «القومي للمرأة» بالتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الثلاثاء، الموقف التنفيذي ونتائج مبادرة التوعوية التي ينفذها المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن حملة طرق الأبواب، والتي تستهدف توعية وحث السيدات وأسرهن على الحصول على مصل لقاح فيروس كورونا، حيث قد أطلق المحافظ المبادرة منذ أيام، مؤكدا على أهميتها في دعم جهود وخطة الدولة الشاملة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المبادرة انطلقت اليوم على أرض الواقع والتي تأتي ضمن حملة طرق الأبواب، والتي تستهدف 23 قرية، بإجمالي 2500زيارة وعدد 5779سيدة وعدد3571 من الرجال.

وقامت أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات في التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، كذا توعيتهن بمساعدتهن في التسجيل من خلال الخط الساخن 15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع .