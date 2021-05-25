شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة بـ«الصحة العالمية»: تصنيع «سينوفاك» في مصر خطوة جيدة.. واللقاح فاعليته كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مها طلعت مستشارة بمنظمة الصحة العالمية إن العالم يجب أن يستعد لأي خطر صحي قادم على غرار كوفيد 19 بعدما كشفت كورونا أزمة في الأنظمة الصحية.

وأضافت في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، أنه عندما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية كان يقصد الاستعداد والتأهب لي خطر قادم.

وتابعت أن التحور الهندي موجود وحدث في العديد من الدول منهم 4 دول عربية وما ادى لكثافته في الهند هو عدم الالتزام بالإجراءات بالتزامن مع أعياد ومناسبات وطنية، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي في مصر مازال يشهد إرتفاع بسيط في الحالات وهو ما يستلزم أخذ الاحتياطات ومادامت الحالات في زيادة فالحذر مطلوب.

وناشدت الدكتورة مها طلعت الشعب المصري بالإقبال على اللقاحات مؤكدة أن اللقاحات المتواجدة في مصر آمنة وفعالة وتم توفير كميات جيدة وكل اللقاحات تتعامل مع السلالات المتحورة ويجب زيادة حملات التوعية لمواجهة الشائعات حول اللقاح.

وأكدت أنه تمت إجازة 5 لقاحات من جانب الصحة العالمية ويوجد لقاحات أخرى فعالة ولكنها لم تحصل على الإجازة من المنظمة، مشيرة إلى أن نسب الفاعلية متقاربة بصورة كبيرة بين أنواع اللقاحات مشددة على أن التعدد يأتي لاستيعاب كل الشعوب.

وحول المخاوف من لقاحات بعينها أكدت أن 4 حالات فقط من الحاصلين على لقاح استرازينكا من بين مليون حالة تحدث لهم جلطات وهي حالات نادرة جدا مشيرة إلى ان الآثار الجانبية للقاحات عموما بسيطة جدا ونادرة ولا يوجد سبب علمي لتفضيل لقاح على الآخر.

وعن اللقاح الصيني سينوفاك الذي سيتم تصنيعه في مصر أكدت أنه أعلى في الفاعلية من لقاحات أخرى موجودة وحصل على إجازات وتقديرات جيدة في العديد من الأبحاث وخطوة تصنيعه في مصر جيدة.

وأوضحت ان الأبحاث ليست كافية حول منح جرعة ثالثة من اللقاحات وهناك تجارب في أمريكا ولكن لم يتم الحصول على الموافقات النهائية، مشيرة إلى أن الحديث عن الفطر الأسود أو الأبيض أخذ أكثر من حجمه وهي موجودة في البيئات غير النظيفة وتنتقل بالتلامس أو الجروح ولكنا انتهازية وتهاجم الإنسان حال ضعف المناعة ولذلك ارتبطت بكورونا والحصول على المضادات الحيوية والكورتيزون فالحصول عليهم لفترة طويلة يؤدي لٌلإصابة بالفطر الأسود ولكن لا داعي للخوف والرعب لأنها لا تنتقل من شخص لشخص.

ونصحت بعدم تناول أدوية غير ضرورية لأنها تضعف الجهاز المناعي مؤكدة أن المضادات الحيوية ليست فعالة في علاج كورونا.