شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح وتحرير 124 محضر كمامة وغلق 13 مقهى بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء الثلاثاء،، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن.

وقالت المحافظة في بيان، الثلاثاء، إن المحافظ تلقى تقريرا من نائبي المحافظ عن متابعة الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بمجالس مدن كفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة، كما تابع حملات رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة، وما أسفرت عنه حملات غلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن.

تمكنت الحملات من تحرير 124 محضر عدم ارتداء كمامة بالإضافة إلى ضبط 60 شيشة وغلق 13 مقهي وتحرير 1 محضر لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة، كما تم فض سرادق لإقامة فرح بكفر شكر، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى اليوم عن ضبط 1857 شيشه وتحرير 3464 محضر عدم ارتداء كمامة و328 غلق مقهي و414 محضر مخالفة مواعيد الغلق.