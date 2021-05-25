شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إزالة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة، استجابة لشكاوى المواطنين، يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتابع نائب المحافظ، الإشغالات بنطاق الحي وإزالة كافية مخالف بشارع عبدالحميد الصواف، كما تابع جهود الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بنطاق الحي.

وأسفرت جهود الأجهزة التنفيذية بحي شرق عن ضبط ما يزيد على ٦٠ شيشة وغلق ٥ مقاهي ومطعم مخالفين وإزالة الاشغالات بشارع ١٥ مايو وترعة الشابوري.