شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق ترفع المساهمة السنوية لعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة الزقازيق اجتماعه الدوري رقم 540، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور وزير القوي العاملة، محمد سعفان، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور عاطف محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى ،والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات لمناقشة عدد من الموضوعات .أ

استهل أعضاء مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، الاجتماع بالترحيب بوزير القوي العاملة لحضوره ومشاركته جلسات المجلس، كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته للتعاون الدائم بين الجامعة ووزارة القوي العاملة.

وجه رئيس الجامعة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لجهوده من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ودعم القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأشقائنا الفلسطينيين، مشيداً بالدور الريادي الكبير الذي تقوم بة مصرنا الغالية التي يقع على عاتقها حل جميع قضايا الأمة العربية ،لأن مصر قلب الأمة العربية النابض.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الريادي الكبير لرئيس الجمهورية، وذلك في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة ،مثمناً دور مصر في مساندة أشقاؤنا الفلسطينيين، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مؤكداً على دور مصر الريادي وأنها دائما وأبداً الداعم والسند للأشقاء.

فيما أشاد وزير القوى العاملة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإعمار قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مثمنا دور المبادرة في التأكيد على مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر ستظل قلب العروبة النابض وحصنها المنيع، ودرعها الواقي في مواجهة أي عدوان.

وأشار الوزير إلى تضافر الجهود بين جامعة الزقازيق ووزارة القوي العاملة، وإرساء لأواصر التعاون والتضافر لتحقيق المصالح العليا لمصرنا الغالية، مقترحا على جامعة الزقازيق عمل دورات متخصصة ومكثفة في الموازنة وآلياتها لموظفي القوى العاملة بمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن مثل هذا التطوير سيخلق جيلا جديدا على دراية بالتطورات التكنولوجية التي تمر بها البلاد.

فيما أوضح رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة التأمين العلاجي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بوظائف الكادر العام بالجامعة، حيث شملت المنظومة التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ومركز الطب العالمي وعدد من المستشفيات والمعامل.

وأشار الدكتور عثمان شعلان إلى اللفتة الإنسانية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف رؤساء الجامعات بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديمه الهدايا لأسر الشهداء من أبطال الجيش الأبيض وخط الدفاع الأول في جائحة فيروس كورونا، تقديراً من سيادته لدورهم البطولى، وحرصاً على رفع الروح المعنوية وإدخال السرور عليهم.

وقرر مجلس الجامعة خلال جلسته اليوم الموافقة على رفع قيمة تكاليف العلاج السنوي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة من مبلغ 80000 جنيه إلى مبلغ 120000 جنيه سنويا.

وتمت الموافقة على رفع قيمة تكاليف العلاج السنوي للسادة العاملين بوظائف الكادر العام بالجامعة من مبلغ 75000 إلى مبلغ 200000 جنيه خلال مدة الخدمة الوظيفية، بالإضافة إلى التأمين العلاج الذي طبقته الجامعة في شهر نوفمبر من العام الماضى من خلال التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، بما يضمن حياة صحية كريمة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة.

وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات، بضرورة بدء الاستعداد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2021 خلال يونيو وانتهاؤها مع بداية يوليو، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط وتكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

واستعرض المجلس تفوق الجامعة وتقدم ترتيبها في تصنيف The Center for World University Rankings (CWUR)، حيث حققت الجامعة المركز 1297 على مستوى العالم بين 19788 جامعة مشاركة في التصنيف متقدمة 67 مركزًا عالميا عن تصنيف العام الماضي 2020-2021 كما حققت الجامعة المركز السابع محليا بين 17 جامعة مصرية ومتقدمة مركزا محليا عن العام السابق. كما حصدت الجامعة المركز 1234 عالميا في معيار البحث العلمي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، حيث تمت الموافقة على مد المدة المقررة لإعفاء أبناء الجامعة من الطلاب والطالبات غير القادرين على دفع المصروفات .

كما استمع المجلس للتقرير المقدم من الدكتور عبدالسلام عيد،عميد كلية الطب البشرى مؤكداً أن التطوير والتحديث الذي يشهده قطاع الخدمات الصحية بجامعة الزقازيق يتم تنفيذه طبقاً لتوجيهات رئيس الجامعة، مشيرا لدور الجامعة الريادي منذ بداية جائحة كورونا، حيث تم تخصيص ثلاث مباني للعزل ،مبني العزل (1) بمستشفى الباطنة وجهز بـ 26 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس، ومبني العزل (2) بقطاع السلام بالمستشفي الاقتصادي وتم تزويدة بجهاز الأشعة المقطعية الجديد الذي يعتبر من أحدث الأجيال التي تم أنتاجها من أجهزه الأشعة المقطعية في الوقت الحالي، ومبني العزل (3) بمستشفي جراحة القلب والصدر المجهز بـ 60 سرير عناية مركزة و200 سرير إقامة وتم تخصيص جزء منه لاستقبال الأطفال من حالات فيروس كورنا.

وأشار الدكتور عبدالسلام عيد إلى أنة تم الانتهاء من التجهيزات بمستشفى العاشر من رمضان وسيتم الافتتاح قريبا، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، حتي يكون صرحًا طبيًا كبيرًا يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق، من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضي تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين، في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير المستمر والارتقاء بمستوي القطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

كما استمع أعضاء المجلس للتقرير المقدم من الدكتورة وفاء فوزي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مركز ضمان الجودة، والذى تضمن عمل دورات تدريبية لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، موضحة أنه تم عمل عدد من الزيارات خلال شهر أبريل أون لاين زيارات الاعتماد وزيارات الدعم الفني لعدد من الكليات كلية الطب البشري، الطب البيطري، الصيدلة، التربية الرياضية بنات، مشيدة بالانجاز لمشروع الفاعلية العلمية بكلية التربية النوعية .

وفي إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية، أعلن الدكتور عثمان شعلان إقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، ووصولها منطقة تل بسطة إحدى محطات مسار رحلة العائلة، ومرور 30 عاما على اكتشاف جامعة الزقازيق لبئر العائلة المقدسة في الفترة من ٣١ مايو إلى ٢ يونيو، وستقام الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام.