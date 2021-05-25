شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق شعلة «أوليمبياد الطفل المصرى 2021» من قرية غرب سهيل النوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت شعلة «أوليمبياد الطفل المصرى – النسخة الثالثة 2021»، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف طفل وطفلة من قرية غرب سهيل النوبية بمدينة أسوان كنموذج محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية في كافة الألعاب الجماعية والفردية.

وأوضح فتحى عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد روعي تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا أثناء انطلاق الفعاليات والتي بدأت مسيرتها من القرية النوبية، مروراً بجولة نيلية تم فيها استعراض المعالم السياحية المشهورة بأسوان، ثم التوجه إلى كورنيش النيل حتي مبني ديوان عام المحافظة، حيث تم تسليم وتسلم الشعلة من بعض الطلائع المشاركين في الدورة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 سنة، حيث متاح لكل منهم المشاركة في واحدة من بين 12 لعبة تتضمنها فعاليات الأوليمبياد، مؤكداً على أنه جار أعمال التسجيل لباقى الراغبين للالتحاق بأنشطة الأوليمبياد حتى الأول من يونيو المقبل.