شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تقود حملة إزالة إشغالات مكبرة ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بحملة إزاله إشغالات مكبرة بمدينة بنها، بحضور حمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، والمقدم حسين الكيلانى مدير شرطه المرافق بالقليوبية، والرائد محمود عقل والرائد أحمد أسامة، رئيس المباحث.

وقالت المحافظة في بيان، الثلاثاء، إن الحملة بدأت بمناطق ميدان وابور الثلج، وميدان سعد زغلول، وصيدناوى، والتأمين الصحى، وسوق وسط البلد، وشارع فريد ندا، وشارع خدمة اجتماعية.

أسفرت الحملة عن 50 إشعال طريق و99 إزالة فورية و50 طن رفع مخلفات و75 محضر بائع متجول و43 محضر نظافة عامة و10 محاضر بيئية و15 محضر غرزة شاى و15 وصالة كهرباء و17 وصال إعلان و6 أمبوبة كبيرة و2 تروسيكل 19 كرسى بلاستك و15 كرسى استلس و4 ميزان و7 استنت حديد و3 قائم حديد + 5 شمسية و1 عربية يد و1 فاترينة سجاير و6 تربيزة و6 طبلية و8 كرسى منجد و2 تربيزة حديد و25 برنيكة فاكهة فارغة.

ريان تقود حملة إزالة إشغالات مكبرة بمدينه بنها

ريان تقود حملة إزالة إشغالات مكبرة بمدينه بنها

ريان تقود حملة إزالة إشغالات مكبرة بمدينه بنها

ريان تقود حملة إزالة إشغالات مكبرة بمدينه بنها

ريان تقود حملة إزالة إشغالات مكبرة بمدينه بنها

ريان تقود حملة إزالة إشغالات مكبرة بمدينه بنها