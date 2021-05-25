شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس البريطانية المصرية: رد إنجلترا على سؤال خاص باتفاقية 1902 وسد النهضة غير مكتمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت حكومة المملكة المتحدة، على حث جميع الأطراف المشاركة في النزاع حول سد النهضة الإثيوبي. وهى إثيوبيا ومصر والسودان، التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله.

وقالت الحكومة أمس في إجابة على سؤال سابق من اللورد أندروستون: «نحن ندعم جهود الاتحاد الأفريقي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، وضمان إدارة موارد المياه بطريقة تضمن استخدامها المستدام على المدى الطويل لجميع الأطراف».

كان اللورد، وهو عضو المجموعة البريطانية المصرية، قد سأل حكومة جلالة الملكة، حول موقفها من اتفاقية 1902 بين بريطانيا وأمبراطور إثيوبيا، والتى نصت على عدم قيام إثيوبيا بأي أعمال بناء على النيل، إلا بعد موافقة بريطانيا (كانت تحتل مصر وتدير السودان إدارة مشتركة مع مصر).

من جانبه، قال سمير تكلا، مؤسس المجموعة البريطانية المصرية، التي تضم 61 عضوًا من أعضاء مجلسى اللوردات والعموم، إن الإجابة الحكومية غير مكتملة على السؤال، ومن الجيد أن يكون لدى بريطانيا هذه الرغبة في ضمان المياه بشكل مستدام للجميع، لكن بريطانيا بصفة خاصة، تستطيع القيام بما هو أكثر في وقف التعنت الإثيوبى، وحل تلك المشكلة التي تهدد الاستقرار الإقليمى وتنذر بعواقب وخيمة.