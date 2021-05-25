شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: نهر النيل لا يخص السيادة الإثيوبية.. وتصريحات أديس أبابا لا تليق بدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن نهر النيل ليس موضوعًا خاصًا بالسيادة الإثيوبية، ويجب الوصول لاتفاق وآلية حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف «سعيد» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن سد النهضة هو ملف الولايات المتحدة الأمريكية وليس ملف بايدن أو ترامب، مشيرًا إلى أن التصريحات التي تصدر عن إثيوبيا لا تليق بدولة.

وأشار المفكر السياسي إلى أنه لا يوجد خلاف لمصر مع الشعب الإثيوبي بل إن الشعب الإثيوبي يعاني من مشاكل مع نفسه والعالم.

واختتم «سعيد» حديثه قائلًا: «لابد من الضغط على أديس أبابا والاستمرار في الضغط إلى جانب استخدام الأدوات الدولية التي من شأنها أن تسهم في حل الأزمة».