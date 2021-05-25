شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع يوم أفريقيا.. موقع إلكتروني جديد للمركز الثقافي الأفريقي على جوجل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بالتزامن مع «يوم أفريقيا» دشنت الثلاثاء، وزارة الموارد المائية والري موقع إلكتروني جديد للمركز الثقافي الأفريقي بأسوان يحتوي على كافة المعلومات والأخبار والصور والفيديوهات ومتاح للجميع على محرك البحث «جوجل»: https://africanculturalcenter.mwri.gov.eg/.
وأشادت إدارة المركز الثقافي الأفريقي بدور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري واهتمامه بالمركز ودعمه لكل ماهو جديد وفعال ويدفع عجلة التقدم والازدهار.