بالتزامن مع «يوم أفريقيا» دشنت الثلاثاء، وزارة الموارد المائية والري موقع إلكتروني جديد للمركز الثقافي الأفريقي بأسوان يحتوي على كافة المعلومات والأخبار والصور والفيديوهات ومتاح للجميع على محرك البحث «جوجل»: https://africanculturalcenter.mwri.gov.eg/.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع يوم أفريقيا.. موقع إلكتروني جديد للمركز الثقافي الأفريقي على جوجل والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع