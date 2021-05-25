شكرا لقرائتكم خبر عن في جولة ليلية.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحور خاتم المرسلين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مساء الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمحور خاتم المرسلين ضمن جهود المتابعة الدورية لأعمال التطوير الجارية بنطاق المحافظة.

وتابع خلال الجولة أعمال الرصف الجارية بعدد من قطاعات الشارع موجهاً الشركات القائمة على الأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال بكوبرى ترسا وتركيب الأعمدة وكشافات الإنارة ورفع المخلفات أولاً بأول وطلاء واجهات العقارات على جانبى الشارع، مؤكداً على ضرورة توفير أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى لإضفاء اللمسة الجمالية على الشارع.

وأشار إلى أن الأعمال تأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواجهة الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر الساخنة بالمحافظة من خلال إنشاء محاور حركة تساهم في إحداث سيولة مرورية ولمواجهة التوسعات العمرانية والربط مع المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.