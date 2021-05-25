شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن حسم أسئلة القصة والتعبير بامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رد الوزارة الرسمي على التساؤلات الخاصة «بالقصة والتعبير»، في ضوء أن الامتحانات تعتمد على أسئلة «اختيار من متعدد».

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن القصة مقررة كفن ادبي يدرسها الطالب.

والامتحان سوف يكون نص أدبي مماثل نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.

وتابع: فيما يتعلق بالتعبير فقد وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد ونظرا لأنها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة أنها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.

وبالتالي نستنتج من هذا أن القصة والتعبير لم يتم إلغاؤهما كما يشيع البعض وإنما قمنا بوضع أسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما متلائمة مع نوعية الأسئلة المستخدمة.

وننصح الطلاب بإعادة النظر في الامتحان وإجاباته عند نشره يوم الأحد القادم للتعرف على هذه النوعية من الأسئلة.