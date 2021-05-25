شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين عن رعاية شريف دسوقي : دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز الأكثر مساعدة لزملائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الثلاثاء، إنه يدعم حملة الفنان شريف دسوقي الذي أجرى أمس الاثنين عملية جراحية ببتر قدمه بسبب مرض السكر، موضحًا أن النقابة تستقبل التبرعات المالية على حسابها الرسمي لدعم شريف دسوقي.

وأضاف «أشرف» خلال مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى على قناة «الحياة»: «أنا بحترم اللي عايز يعمل حاجة، النقابة موجودة، وحساب النقابة موجود تحول لنا عليه، ويوم جنازة الأستاذ سمير غانم، بعد ما رجعت منها كتبت رسالة على الجروب بتاع الفنانين قلتلهم على موضوع شريف دسوقي، والله وأنا مازلت باكتب الرسالة واحدة من الفنانات رافضة ذكر اسمها قامت محولالي مبلغ علطول».

وتابع: «إحنا عندنا جروب اسمه «ساعدوا زملائكم» الجروب ده مبيتأخرش عن حاجة، وخليني أذكر بالخير الفنانة الجميلة العظيمة دلال عبدالعزيز، والفنانة دنيا سمير غانم، اللي كانوا سباقين في أي حاجة وأقسم بالله شهادة حق أمام ربنا».

يذكر أن الفنان شريف الدسوقي أجرى أمس الاثنين، عملية جراحية لبتر قدمه بسبب مرض السكر بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية وجاري نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة القاهرة لاستكمال علاجه والاطمئنان على حالته الصحية بعد بتر قدمه.