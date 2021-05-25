شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارة مفاجئة.. وكيل «صحة الغربية» يُشيد بالأطقم الطبية بمستشفى سمنود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الثلاثاء، مستشفى سمنود العام في زيارة مفاجئة، لمتابعة انتظام الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وانضباط العاملين داخل المستشفى.

جاء ذلك خلال جولته على أقسام المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة تواجد الأطباء داخل أقسام الاستقبال والعناية المركزة وعناية الأطفال والأقسام الداخلية والتحقق من سير العمل دون عوائق.

وأشاد «حميدة» بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بمستشفى سمنود، وتسخير كافة الإمكانيات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين على مجهودهم وشدد على توفير كل سبل الراحة لجميع مرضى فيروس كورونا.