شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين: الرئيس السيسي وجّه بصرف معاش استثنائي لـ شريف دسوقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، بيانا وجهت فيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لدعمه للفنان شريف دسوقي بعد تعرضه لعملية جراحية أدت إلى بتر قدمه بسبب مرض السكر.

وجاء البيان: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية».

وتابع: «بصرف معاش استثنائي له تقديرًا لدوره الفني، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصري».

اشرف زكي يتحدث ل المصري اليوم - صورة أرشيفية

يذكر أن الفنان شريف دسوقي أجرى عملية جراحية ببتر قدمه بسبب مرض السكر، أمس الإثنين، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية.