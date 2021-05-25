شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. استمرار ورشة إعداد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات العام المقبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث من ورشة العمل الأولى التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الحالى تحت شعار (نعمل معا ...... ننجح معا).

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن المتابعة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بسرعة إعداد الخطة التدريبية للعام المالى المقبل 2021/2022، لرفع كفاءة العاملين بالمحليات واستخدام مختلف الأدوات التدريبية لإعداد خطة تدريب جديدة متميزة تلبى كافة الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحليات.

وتابعت أن الورشة تهدف لإعداد الخطة التدريبية للعام المالى المقبل، والتى يحضرها 140 متدربا من المحافظات، والذين تمت الاستعانة بهم كمدربين في تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة، إضافة إلى خبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولى التدريب ومديرى الموارد البشرية بالمحافظات.

ورشة لإعداد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات العام المقبل

ورشة لإعداد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات العام المقبل

ورشة لإعداد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات العام المقبل

ورشة لإعداد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات العام المقبل

ورشة لإعداد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات العام المقبل

ورشة لإعداد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات العام المقبل

ورشة لإعداد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات العام المقبل