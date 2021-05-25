شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل السفلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، اجتماعا بمسؤولي تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يمثل المرحلة الأخرى بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الجزء العلوي من منطقة الكورنيش بطول 5 كم، في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء وليد البارودي مساعد مدير إدارة المشروعات القومية – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد تامر أبوبكر- إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، ومسؤولي وممثلي الشركات المنفذة، وشرين حسين مدير المكتب الفني، وأعضاء فريق العمل من بالمكتب المكلف بمتابعة المشروع.

ناقش المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالجزء السفلي من الكورنيش بطول 1.5كم بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، وذلك وفق التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو التنفيذ معدلات ونسب تنفيذ المشروع، خاصة فيما يتعلق بشبكات البنية التحتية، والأعمال الكهروميكانيكية، والأعمال الإنشائية الخاصة بمباني: المحال والأسوار والتحكم وأماكن انتظار السيارات، ومناطق ألعاب الأطفال، ومدرجات الجمهور والخزان الأرضي، وأعمال إنشاء النافورة الأرضية والنافورة الراقصة، والـ 4 بوابات، وأعمال تنسيق الموقع وغيرها.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الحلول والبدائل المناسبة حيال عدد من المعوقات التي تواجه بعض الأعمال بالمشروع، حيث أكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية وأطراف تنفيذ المشروع في أية عوائق قد تطرأ أثناء تنفيذ الأعمال لإنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن مع تحقيق عاملين: الجودة مع معدلات إنجاز أسرع، مؤكدا أهمية المشروع الحيوية للمواطن السويفي، والذي سيمثل المتنفس الحضاري الذي يرقى لطموحات المواطنين، بجانب أنه يعتبر نقلة نوعية في مستوى قطاع الترفيه بالمحافظة.