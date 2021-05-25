شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: لم يثبت فعالية جميع اللقاحات على المتحورين الجدد لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن مناعة القطيع تعني تحقيق تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد فيروس كورونا.

وأضاف «الأنصاري» خلال لقائه «أونلاين» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أن هناك عدم عدالة في توزيع اللقاحات، لعدم وصول اللقاحات بالشكل الكافي لبعض الدول، بالإضافة إلى عدم أخذ العديد من المواطنين اللقاح بسبب ما يثار حول مدى أمانه وفعاليته.

وأشار إلى أن الوصول إلى مناعة القطيع يكون بعيدًا عن المتحورين الجدد، لافتاً إلى أنه لم يثبت فعالية جميع اللقاحات على المتحورين الجدد.

وأوضح استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أنه مهما بلغت نسبة الحاصلين على لقاحات كورونا يصعب الوصول إلى «مناعة القطيع»، منوها بأن اللقاحات مازالت تجريبية، وأن تحقيق المناعة المجتمعية لن يكون هذا العام أو العام المقبل.