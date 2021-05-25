شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحور السادات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمحور محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً)، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال خلال المسافة الواقعة بين شارع المحولات وشارع عثمان محرم.

ويتابع خلال الجولة أعمال الرصف الجارية بعدد من قطاعات الشارع، موجهاً الشركات القائمة على الأعمال بسرعة الانتهاء من تركيب الأعمدة وكشافات الإنارة ورفع المخلفات أولاً بأول وطلاء واجهات العقارات على جانبى المحور.

وأشار إلى أن الأعمال تأتى في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواجهة الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر الساخنة بالمحافظة من خلال إنشاء محاور جديدة تساهم في إحداث سيولة مرورية ولمواجهة التوسعات العمرانية والربط مع المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.