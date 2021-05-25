المعاينة: ضيق الشارع تسبب في تفاقم حريق "عقار الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل رجال الدفاع المدني سكان عقار من الموت حرقا إثر حريق هائل كاد يلتهم الاخضر واليابس بمنطقة الهرم، اليوم الثلاثاء.

لم يسفر الحريق عن إصابات، إلا أن ضيق الشارع محل الحريق عمل كعائق لوصول سيارات الإطفاء لاقرب نقطة.

وينفذ رجال الدفاع المدني بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شارع متفرع من تقاطع شارعي المحولات وترسا.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٧ سيارات إطفاء بمشاركة نائبه لقطاع الإطفاء.

وتبين أن حريقا اندلع في سيارة "جيب" أسفل عقار تفحمت بالكامل، وامتدت النيران إلى نوافذ ٤ طوابق وغرفة بشقة في الطابق الرابع.

مع سرعة الرياح، امتدت ألسنة اللهب إلى ٣ غرف مجاورة للعقار تستخدم كمخزن ومحل "منجد" ما أسفر عن احتراق الواجهات فقط.

وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.