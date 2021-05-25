تفحم سيارة واحتراق نوافذ ٤ طوابق و٣ محلات.. ماذا حدث في حريق الهرم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق هائل اندلع في عقار بمنطقة الهرم، مساء الثلاثاء.

وتبين أن حريقا اندلع في سيارة "جيب" أسفل عقار تفحمت بالكامل، وامتدت النيران إلى نوافذ ٤ طوابق وغرفة بشقة في الطابق الرابع.

مع سرعة الرياح، امتدت ألسنة اللهب إلى ٣ غرف مجاورة للعقار تستخدم كمخزن ومحل "منجد" ما أسفر عن احتراق الواجهات فقط.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شارع متفرع من تقاطع شارعي المحولات وترسا.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٧ سيارات إطفاء بمشاركة نائبه لقطاع الإطفاء.

وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.