٧ سيارات إطفاء تنقذ سكان عقار من ٤ طوابق من الموت بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشها أهالي شارع المدينة المنورة بحي الهرم، مساء الثلاثاء، إثر حريق هائل كاد ينتهي بكارثة لولا سرعة وصول رجال الدفاع المدني.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شارع متفرع من تقاطع شارعي المحولات وترسا.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٧ سيارات إطفاء بمشاركة نائبه لقطاع الإطفاء.

وتبين نشوب الحريق في عقار مكون من ٤ طوابق، وسط ارتفاع ألسنة اللهب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.