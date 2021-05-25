طلقة طائشة تنهي حياة طفل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت قوات الشرطة القبض على مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بعرس شقيقته مما تسبب فى إصابة أحد الأطفال بعيار نارى ووفاته.

تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات بوصول (طفل – مقيم بدائرة المركز) مصاب بطلق نارى، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

بسؤال عمه (سائق – مقيم بذات الناحية) قر أنه حال قيام (أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية) بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته ابتهاجاً بعرس شقيقته بذات الناحية أصابت إحداها نجل شقيقه المذكور التى أودت بحياته واتهمه بالتسبب فى ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة (بندقية آلى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.