ملابسات تصوير شاب لصديقه داخل كفن بأحد مساجد المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول صور قديمة لأحد الشباب وهو يضع صديق له داخل كفن خاص بالموتى داخل أحد المساجد بمحافظة المنيا.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر بعنوان (على سبيل الهزار ولزوم اللقطة الحلوة) على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن صور لأحد الشباب وهو يضع صديق له داخل كفن خاص بالموتى داخل أحد المساجد بمحافظة المنيا.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الصورة المشار إليها وتبين أنه (طالب - مقيم بمحافظة المنيا) وتبين أن الواقعة قديمة، وأن الصورة المتداولة تم التقاطها منذ عدة سنوات بمعرفة المذكور وأصدقائه بغرض اللهو ، وقيام أحدهم مؤخراً بنشرها.