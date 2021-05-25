الحرارة تصل لـ50 درجة.. ما هو منخفض الهند الذي تتعرض له مصر في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي بدأ بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأضافت الهيئة، إن هذا المنخفض يبدأ في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية، ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تمامًا في أكتوبر.

وأكدت الهيئة، أن هذا المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران إلى 50 درجة مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر.

وأشارت الهيئة، إلى أن المنخفض قد يسجل قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 مليبار، وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.