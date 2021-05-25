الرطوبة تصل لـ 90%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة (الأربعاء- الخميس).

وقالت الهيئة، إن طقس الأربعاء، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد يكون ليلًا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يوجد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة، كما يوجد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، على أن تبلغ نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 90%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 21 ـ 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19 ـ 29، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 19 ـ 30 درجة، وجنوب سيناء بين وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 26 ـ 36، وشمال الصعيد بين 22 ـ 37، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 41 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أن طقس الخميس، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة، كما يوجد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، على أن تبلغ نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى 65%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 90%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 21 ـ 36 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19 ـ 28، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 19 ـ 32 درجة، وجنوب سيناء بين وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 26 ـ 36، وشمال الصعيد بين 22 ـ 38، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 42 درجة مئوية.

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