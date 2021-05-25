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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في مصر غدًا الأربعاء الموافق 26-5-2021 عن درجات الحرارة في مصر اليوم وتصل أعلي درجة حرارة للعظمي في مصر إلي 42 درجة في إدفو.

وتنشط الرياح غدًا على القاهرة خلال تقرير حالة الطقس غدًا وتتكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من مصادر المياه، وتكون حالة البح المتوسط والأحمر معتدلة.

وتشير توقعات الطقس غدًا إلى طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد، ويسود طقس Weather حار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وإن ارتفعت درجات الحرارة عن حرارة الطقس اليوم، وتكون حالة الطقس غدًا مائلة للحرارة فى السواحل الغربية.

ويتحول الطقس خلال ساعات الليل ليكون لطيفًا على القاهرة الكبرى وكذلك السواحل الشمالية والوجه البحري، ويبتدل الطقس غدًا ليلاً على جنوب البلاد وجنوب سيناء ليكون معتدلاً.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة خلال طقس الغد معتدلة الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية، ويتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين والرياح شمالية غربية.

وجود شبورة مائية في الصباح من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا والتى من المتوقع أن تكون على الطرقة الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي السواحل الشمالية ومدن القناة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أيضًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري على فترتن متقطعة.

تكون الرياح شمالية شرقية على القاهرة الكبرى وسرعتها 16 عقدة، بينما تكون الرياح شمالية غربية على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب الصعيدوتتراوح سرعتها بين 14 و9 عقدة.

تتراوح الرطوبة النسبة القاهرة بين 70 -25 والسواحل الشمالية 90-40 وشمال الصعيد 30-20، وجنوب الصعيد 25-15.

رياح وشبورة ودرجة الحرارة تصل لـ42.. حالة الطقس والبحر الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة والمحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء مصر غدًا، وتكون أعلى درجة حرارة في مصر للعظمى 42 درجة في إدفو، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة في إدفو، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا العظمى والصغرى في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 35-20

درجة الحرارة في الإسكندرية 27-20

بلطيم 27 – 19

طنطا 33-20

درجة الحرارة 28-20

المنصورة 33-20

دمياط 28-19

شبين الكوم 34-20

الزقازيق 33-20

دمنهور 31–19

الإسماعيلية 35-18

السويس 34-20

العريش 31-19

الغردقة 35- 25

شرم الشيخ 36-26

المنيا 36-20

قنا 38-23

أسيوط 37-21

درجة الحرارة في أسوان غدًا 41-25

الفيوم 36-20

بنى سويف 36-21

درجة الحرارة في الأقصر 41-23

درجة الحرارة في إدفو غدًا 42- 25

سوهاج 37-22

في أبوسمبل 38-21

الوادي الجديد 39- 22