شكرا لقرائتكم خبر عن طارق نصير: وقف إطلاق النار في غزة تم بمبادرة مصرية خالصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب حماة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بدء الأزمة في قطاع غزة والقدس المحتلة، قام بأدوار فعالة لحل الأزمة ونجحت المبادرة المصرية بترحيب دول وأمريكي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، مصر تواصل دورها لمساعدة الشعب الفلسطيني في كل المجالات وكانت مبادرة الرئيس هي البداية التي استكملتها الأحزاب والهيئات.

وتابع النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب حماة الوطن، أن وقف إطلاق النار في غزة جاء بمبادرة مصرية خالصة.