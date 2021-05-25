شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين عن زيارة وزير خارجية قطر لمصر: فريدة من نوعها وتطور مهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن زيارة وزير خارجية قطر لمصر فريدة من نوعها وتطور مهم في العلاقات بين البلدين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن توجيه دعوة للرئيس السيسي يعني قطع مسافة في عودة العلاقات وتطبيق اتفاقية العلا.

وتابع إن الأصل في علاقة الدول هي المصالح ولا يوجد ثوابت في العلاقات بين الدول ولا توجد خصومة دائمة أو صداقة دائمة.

وأوضح أن من مصلحة مصر وجود علاقات جيدة مع الأشقاء والجيران في المنطقة والمهم أن يتم ترجمة التحركات القطرية لأفعال على أرض الواقع وهو الفيصل في تطور العلاقات وليس التصريحات والزيارات.

وتوقع عماد الدين حسين أن الفترة المقبلة ستشهد تبادل زيارات الخبراء ومن الوارد زيارة وزير الخارجية للدوحة.