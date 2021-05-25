شكرا لقرائتكم خبر عن فريقا التحقيق المصري والروسي يجتمعان بشأن تحقيقات سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام 2015 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق المختص بالتحقيق في واقعة سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام 2015 -بمكتب النائب العام- نظيره الروسي، الثلاثاء، بمقر مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وبحسب بيان، جاء اجتماعهما -الذي انعقد لنحو خمس ساعات متواصلة- في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين لبحث وتبادل المعلومات التي أسفرت عنها تحقيقات كل جانب في الواقعة، حيث اتفقا في نهاية اجتماعهما على استمرار التعاون القضائي بينهما سعيًا للوصول لحقيقة ما حدث في الواقعة.

وكان «السيد المستشار النائب العام» قد التقى الفريق الروسي في مستهل ونهاية الاجتماع، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون القضائي المعهود بين البلدين، وتبادل ما تسفر عنه التحقيقات من معلومات، وبحث كافة الأطروحات المتصورة بتجرد وحيادية، وتحقيقها دون تبني رأي بعينه؛ وذلك وصولًا لحقيقة ملابسات الحادث.