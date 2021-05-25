شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بتر ساقه.. نقابة الممثلين توجه الشكر لـ«المتحدة» لتكفلها بعلاج شريف دسوقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي برسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتكفلها بعلاج الفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه.

وجاء نص بيان نقابة المهن التمثيلية كالآتي: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف الدسوقي في أزمته الصحية".

وكان أكد مصطفى درويش أن الحالة النفسية لشريف الدسوقي سيئة بعد بتر قدميه.

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية «ليس إلا» التي قدمها مع فرقة «براح»، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة «حكاء»، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث «ليل خارجي» 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.