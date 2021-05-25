شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي لإنتاج فسائل النخيل والتوت بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم مشروع الاستثمار الزراعي لإنتاج فسائل النخيل المقام على مساحة 180 فدانًا شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

ووجّه بزيادة أعداد الصوب الزراعية المخصصة لزراعة الخضروات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفيرها بأسعار مخفضة بالأسواق، وتمهيد المنطقة بمدخل المزرعة.

جدير بالذكر أن المشروع يشمل ٩ صوب لزراعة التوت والخضروات وفسائل النخيل وبحيرة مياه لاستخدامات الري والاستزراع السمكي على مساحة فدان ونصف، ومنفذ لبيع المنتجات ومسجد ومعمل لتربية دودة القز لإنتاج الحرير.