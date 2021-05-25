شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يتنبأ : تركيا ستدعو السيسي قريبًا لزيارة أنقرة.. ولن يجد الإخوان ملاذًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إنه كان وما زال وسيظل داعمًا للدولة المصرية ومواجها لمن يتدخل في شؤونها.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مكانة مصر اليوم مختلفة عما كانت، وهي المكانة التي كنا نتمناها، بينما كان هناك من يحاول أن يعوق مصر في الوصول إلى مكانها الحالي.

وأكد موسى أن حضور رئيس جهاز أمن الدولة في قطر لاجتماع وزير الخارجية القطري مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني أن الملف الأمني رقم 1 بين مصر وقطر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة في قطر هو المعني بتسليم الإرهابيين وهذا يبعث برسالة للإخوان الذين تفاجأوا بهذه الزيارة.

وأردف أن مصر قدمت أسماء 220 شخصًا مطلوبا تسليمهم من قطر، خاصة من عبدالله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري المعني بهذا الملف.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن كل عناصر الجماعة الإسلامية والإخوان الموجودين في قطر الذين تلطخت أيديهم بالدماء وتورطوا في أعمال إرهابية داخل مصر سيتم تسليمهم للقاهرة، مردفا: «من لديه إقامة في قطر، فإن الدوحة ستقوم معه بالواجب».

وشدد موسى على أن الرئيس السيسي لا يتراجع في كلامه، خاصة عندما قال «كله هيتحاسب»، وقد حان وقت الحساب، متابعا: «هناك بعض الدول سلمت عناصر إخوانية كانت موجودة على أراضيها لمصر في الفترة الماضية».

واختتم الإعلامي أحمد موسى: «قد تسمعون قريبًا أخبارا عن دعوة تركيا للسيسي لزيارة أنقرة»، مؤكدًا أن الإخوان الموجودين في تركيا لن يجدوا ملاذات آمنة خارج تركيا».