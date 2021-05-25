شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يفتتح الملتقى الثاني لخريجي التربية الرياضية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ ، الثلاثاء، الملتقى الثاني لخريجي كلية التربية الرياضية بالجامعة ،لمناقشة مستجدات ومتطلبات جودة الخريج وسوق العمل بمشاركة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة كفرالشيخ والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ والكابتن أسامة سليمان نقيب المهن الرياضية بكفرالشيخ ووائل بشته موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ وعدد من مديري «الجيمات الخاصة» .

رحب عميد الكلية بالحضور وقال أن كلية التربية الرياضية تعمل على التوعية بأهمية الرياضة البدنية للحفاظ على صحة الإنسان وأكد أن الكلية بما تتضمنه من منهج نظري وعملي يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة البدنية لدى الطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وهو ما يؤثر إيجابا على تطور المستوى العلمي والفكري لهم .

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال أن مفهوم خريج التربية الرياضية تغير كثيراً بإضافة تخصصات رياضية جديدة، مؤكدا أن إدارة الجامعة تحرص على تأهيل طلاب التربية الرياضية مشيرا إلى أهمية تأهيل المرضى بعد تماثلهم الشفاء بممارسة الرياضة ودعا إلى نقاش مفتوح بين المتخصصين لزيادة كفاءة خريجي التربية الرياضية.

أكد الدكتور الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أننا تعمل على تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتربية الرياضية، وقال أن كل هذا يأتى في إطار اهتمام الرئيس بشكل عام ببناء الإنسان في مختلف المجالات، مشيرا إلى دعم وتسويق مشروع البطل الرياضي ورعاية الموهوبين من طلاب الجامعة .

كما أكد د. دسوقي أن اهتمام القيادة السياسية يعطى دفعة كبيرة لتطوير المنظومة الرياضية في مصر، مشيرا إلى أهمية دور الجامعات من خلال تعزيز الإنتماء والقيم الرياضية لدى الطلاب لدورها الإيجابى في تأهيل وإعداد الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أهمية الملتقى في ربط الخريجين بسوق العمل إلى جانب استمرار التواصل مع جامعتهم وكليتهم واطلاعهم على ماتشهده الكلية من تطور ملحوظ كونهم سفرائها خارج الجامعة، مشيراً إلى تمتع خريجي كلية التربية الرياضية بفرص عمل بعد التخرج .

ودعا رئيس الجامعة الحضور لمناقشة الأفكار الجديدة والمقترحات لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة سريعا .

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