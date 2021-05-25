شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يفتتح معرض فني لطلاب التربية النوعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ ، اليوم الثلاثاء، معرضاً للفنون التشكيلية والرسم لطلاب الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية تحت عنوان «عرايس الجوخ» و«قصاقيص وألوان» «فنون الخيامية»بإشراف الدكتور رشا جاويش أستاذ المعادن المساعد بقسم التريية الفنية والدكتور مي السيد عبده والمعيدة ميرنا أحمد النحاس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والدكتور نجلاء الأشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سهير مجدي إسكندر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس،

رافق رئيس الجامعه والحضور مشرفا المعرض وقدما شرحًا لما يضمه المعرض من أعمال فنية من إبداعات طلاب الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية بالكلية.

شارك رئيس الجامعة في الافتتاح الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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