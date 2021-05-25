شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير التعليم بعد سحب الحكومة تعديلات قانون الثانوية العامة من مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تعديلات قانون التعليم وامتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء على مادة واحدة في قانون التعليم الساري تضمنت:

١) فكرة حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية.

٢) فكرة تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى.

٣) فكرة تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).

وتابع: «لقد أبدى مجلس الشيوخ الموقر ملاحظات قيمة على هذه التعديلات وعلى إثرها قررت الوزارة أن تطلب سحب القانون كى نرد على هذه الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأسابيع المقبلة».

وأكد شوقي أن «امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع القانون من قريب أو بعيد منعًا للبلبلة والمزايدات والتضليل».

وقال: «نحن من عرضنا فكرة تعدد محاولات الامتحان رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة لأنها تصب في مصلحة الطالب وندرس حاليًا البدائل القانونية».

وسوف نعلن منتصف الأسبوع المقبل تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين.

وأكد شوقي أن هذا للتوضيح ومنعًا لكثرة الجدل وتكرار الأسئلة ونرجو الاهتمام بالامتحانات التجريبية وما تقترحه الوزارة من مراجعات على القنوات والمنصات المختلفة وإتاحة الفرصة للطلاب للتحضير في هدوء.