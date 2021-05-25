شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لوزير الخارجية القطري: حريصون على دعم التعاون العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وعبدالله الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شدد على حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجى راسخ لسياستها، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وأضاف «راضى» أن وزير الخارجية القطرى نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر، تضمنت دعوته لزيارة الدوحة، وثمَّن وزير الخارجية القطرى الدور الاستراتيجى والمحورى الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأوضح أنه تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربى المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وكان شكري استقبل، الثلاثاء، نظيره القطرى، وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء استهدف مناقشة ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين.