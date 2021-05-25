شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نستهدف توطين صناعة اللقاحات في مصر لتصبح مركزًا إقليميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أهمية التوصّل إلى استراتيجية دولية لتحسين إتاحة الأدوية واللقاحات، مع التركيز على أهمية نقل تكنولوجيا التصنيع لمختلف الدول، منوهة بالتعاون البنّاء بين مصر والصين، لتوطين صناعة اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، لتصبح مركزًا إقليميًا لتلبية احتياجات الدول بالمنطقة، بعد تغطية الاحتياج المحلى.

وشددت وزيرة الصحة، أثناء مشاركتها فى أعمال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية للدورة الـ74، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدناهوم، وممثلين من جميع الدول الأعضاء، على ضرورة استمرار الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين بالتوازى مع الجهود المبذولة فى مواجهة الجائحة، لاسيما الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة تعافى 768 مصابًا من الفيروس، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 187446 حالة، فضلًا عن تسجيل 1149 إصابة جديدة، و45 وفاة.

فى سياق آخر، ذكرت غرفة المنشآت الفندقية أن حصول العاملين بالمنشآت الفندقية على جرعات تطعيم «كورونا» إجبارى وليس اختياريًا، وتابعت: «إلا إذا كان هناك رأى طبى أو مرض مزمن يحول دون ذلك ويمنع الحصول على جرعات التطعيم، وهنا يجب عرض الأمر على المختصين بوزارة الصحة للتأكد والموافقة، خاصة أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى أصبح بمثابة أمن قومى، وأن كل فندق مسؤول عن تطعيم جميع العاملين به».

وعالميًا، أكدت شركة «فايزر» الأمريكية، أمس، أنها بدأت اختبار الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد «كورونا» على مجموعة من اللقاحات المعززة للفيروس، ولقاح المكورات الرئوية، لمعرفة ما إذا كان يمكن إعطاء اللقاحات معًا بأمان، وكذلك بغرض تكثيف الاستجابة المناعية.