شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة واحدة للإجابة عن السؤال في تجربة «الفيزياء» لـ«الثانوية العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى ثانى أيام الامتحانات التجريبية لشهر مايو، أثارت مادة الفيزياء غضب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم. وقال الطلاب إن الامتحان جاء عبارة عن 30 سؤالًا تتم الإجابة عنها فى 30 دقيقة فقط، مؤكدين أنهم لم يجيبوا عن الامتحان بالكامل نظرًا لضيق الوقت، كما أن الأسئلة تحتاج لحل مسائل ومعادلات، كما أنهم لم يجيبوا إلا على 14 نقطة فقط من 30 سؤالًا.

وشكا أولياء الأمور من عدم كفاية الوقت المخصص للامتحان وكثرة عدد الأسئلة وصعوبتها.

وشهدت صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على «فيسبوك» شكاوى كثيرة من جانب أولياء الأمور، حيث قالت ولى أمر: «الامتحان كويس بس المشكلة فى الوقت، بنتى حلت 9 أسئلة بس فى الفيزيا رغم إن الامتحان معقول بس مفيش وقت».

وأضافت أخرى: «أسئلة الفيزيا فيها أفكار جديدة بس تتحل، المشكلة كانت فى الوقت»، وتابعت أخرى: «هل يعقل ٣٠ سؤال فيزيا فى ٣٠ دقيقة؟.. الرحمة من عندك يا رب».

وتلقى الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، شكاوى طلاب الثانوية العامة الخاصة بصعوبة الفيزياء وقلة الوقت المخصص وكثرة عدد الأسئلة.

ورد قائلًا: «هذه مجرد تجربة نتعلم منها، وقد وصلت ملاحظاتكم وسوف نتداركها فى الامتحان النهائى بإذن الله، وهكذا تكون الامتحانات التجريبية ذات قيمة كبيرة للوزارة وللطلاب»

وحول عدد الأسئلة، قال «شوقى»: «هذه تجربة، وليس هذا هو التناسب الطبيعى بين عدد الأسئلة والوقت فى الامتحان النهائى».

وأعلنت الوزارة أن الامتحان التجريبى الثانى خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق طرق تصحيح إلكترونية جديدة فى عدد محدود جدًا من المدارس، ثم نطبق هذه التجربة على كل المدارس فى الامتحان التجريبى الثالث الذى سينعقد لطلاب التابلت فى المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيًا لطلاب المنازل منتصف يونيو المقبل.