شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد المصري يواصل جولاته لـ«تثبيت التهدئة» في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، طلال أبوظريفة، أن الوفد المصرى وصل إسرائيل مجددًا لوضع المطالب الخاصة بالفلسطينيين أمام الجانب الإسرائيلى، لفرض التهدئة، وأشار إلى أن الوفد يجرى زيارات مكوكية بين غزة وإسرائيل ورام الله، على أن يعود لغزة بعد يومين لاستئناف المحادثات.

وأشار، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الفصائل أبلغت الوفد المصرى بأن الهدنة ستظل هشة إذا لم يلتزم الاحتلال بالعمل على مطالب الفلسطينيين، مؤكدًا أن هناك 4 مطالب تتضمن عدم المساس بالمسجد الأقصى، أو تهجير أهالى الشيخ جراح، أو عرقلة الإعمار، فضلًا عن التوقف عن سياسة اغتيال قادة الفصائل، موضحًا أن الوفد متوافق مع كل هذه المطالب من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية.

وفى الوقت نفسه، ذكر موقع «واللا»، العبرى، أن رئيس الأركان الإسرائيلى، أفيف كوخافى، أصدر تعليماته للجيش بالتأهب والاستعداد التام للرد على أى تدهور أمنى من غزة وسط أنباء عن رفض «حماس» شروط التهدئة، وخصوصًا فيما يتعلق بتحويل أموال إعادة إعمار غزة، وفتح المعابر الحدودية، وتقليص دخول البضائع إلى القطاع.

وأكدت «حماس» أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تجدد أى اعتداءات إسرائيلية، وستلبى نداء الدفاع عن المقدسات الفلسطينية.

فى سياق متصل، بدأ وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، جولته الشرق أوسطية، بزيارة إسرائيل، أمس، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فى القدس، لتعزيز الهدنة، والمساعدة فى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقال، فى مؤتمر صحفى مع نتنياهو، إنه جاء للمنطقة لمحاولة الحد من التوتر، وأكد أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أوضح أن بلاده تؤيد تمامًا حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس فى مواجهة صواريخ غزة.

وأضاف أن واشنطن ستعمل على حشد التأييد الدولى لإعادة إعمار غزة وستقدم مساهمات، ولكنه أكد على ضرورة ضمان عدم «استفادة» حماس من تلك المساعدات التى ستُخصص نحو إعادة إعمار غزة، فيما قال نتنياهو إن رد إسرائيل سيكون قويًا جدًا إذا انتهكت حماس وقف إطلاق النار.