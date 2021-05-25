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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلافتات «نعم للقاح»، انطلقت حملة طرق الأبواب، لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح سينو فارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع.

وقالت «ماجدة»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن الحملة استهدفت اليوم 4 أحياء، هي حي غرب ( القباري – الورديان – المتراس ) وحي وسط ( قرية أبيس 5/8 – أبيس 3/8 – قرية السلام – قرية 3 كباري ) وحي العجمي ( الدخيلة ) ومركز ومدينه برج العرب بقرى مبادرة حياة كريمة ( نجع القطعان شرق – نجع القطعان غرب – نجع الأفراد – نجع حمودة – نجع فتح الله )، بإجمالي 1760 زيارة، 6110 سيدات و930 رجلًا، بإجمالي مستهدفين 7040 فردًا.

وأضافت أنه أثناء الزيارات، قامت عضوات الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين ومحاميات مكتب الشكاوى وسفيرات المحبة من الواعظات وخادمات الكنيسة بمساعدة السيدات في التعريف بتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وكذلك توعيتهم بمساعدتهم في التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفه بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

بلافتات "نعم للقاح" .. انطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية 7000 مواطن بأهمية التطعيم ضد كورونا (صور)

بلافتات "نعم للقاح" .. انطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية 7000 مواطن بأهمية التطعيم ضد كورونا (صور)

بلافتات "نعم للقاح" .. انطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية 7000 مواطن بأهمية التطعيم ضد كورونا (صور)

بلافتات "نعم للقاح" .. انطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية 7000 مواطن بأهمية التطعيم ضد كورونا (صور)

بلافتات "نعم للقاح" .. انطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية 7000 مواطن بأهمية التطعيم ضد كورونا (صور)

بلافتات "نعم للقاح" .. انطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية 7000 مواطن بأهمية التطعيم ضد كورونا (صور)