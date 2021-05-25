شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في مدن مصر غدًا الأربعاء 26 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية غداً الأربعاء 26 مايو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد الأربعاء تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت إحانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساء.

مواعيد الصلاة غداً حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً: