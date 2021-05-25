شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين يخطئ مجددًا في أول ظهور بعد أزمة الصعايدة: «سمير غانم أضحوكة مصر» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار الإعلامي تامر أمين خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع بين الجمهور، بعد عودته للظهور مرة أخرى عبر قناة «النهار» من خلال برنامج «آخر النهار»، وذلك بعد إيقافه 3 شهور بسبب أزمته الأخيرة المعروفة بـ«الإساءة لأهل الصعيد»، ليعود «تامر» خلال الحلقة الأولى بعد فترة من الإيقاف، لينعى الراحل سمير غانم عبر شاشات التليفزيون بوصفه «أضحوكة مصر»، والذي وافته المنيه، الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ84، إثر إصابته بفشل كلوي.

وانتقد الجمهور، الإعلامي تامر أمين، بعد انتهاء الحلقة، بسبب ذلك اللقب الذي أشار به للراحل الفنان سمير غانم بـ«أضحوكة مصر»، حيث قال أحد المتابعين عبر تويتر: «سمير غانم ليس أضحوكة كما وصفه تامر أمين، ولكنه ضحكة وبسمة وبهجة وسعادة وفرحة».

كما علق متابع عبر «تويتر»: «تامر أمين مُذيع فاشل ودخل الإعلام بالواسطة، لأنه ابن وزير سابق»، وكتب آخر: «مايقصدش حاجة وحشة بس هو بيحب (يتفذلك) في الكلام شوية.. يفتعل يعني ويعمل مثقف وعميق وكدا».

بينما غرد آخر عبر «تويتر»: «رجل إعلام مش مرتب كلامه، أما كلمة أضحوكة دي التي استهليت بيها كلامك كلمة إهانة وإنت بتنعى الرجل، الله يهديك».

يذكر أن الإعلامي تامر أمين قال خلال الشهور الماضية، عبر برنامجه «آخر النهار»، خلال حديثه عن الزيادة السكانية في مصر، إن «نسبة كبيرة من الأهالي في الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا يلحقونهم بالتعليم، بل لينفق الأبناء على والديهم»، مضيفًا: «في تلك المناطق يتم إلحاق الطفل بورشة لتعلم حرفة بمجرد أن يبلغ سن السادسة.. ولو الأب خلف بنت مش هيغلب، يدخلها المدرسة؟ قطعًا لا، في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشغلوهم خادمات».

واعتذر تامر أمين عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: «أقدم اعتذارًا واضحًا وصريحًا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتي يعلم بيها ربنا نيتي خير وكان الهدف هو المصلحة العامة».

وأضاف: «أنا أكتر حاجة تضايقني في الدنيا إن واحد صعيدي بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا مني، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللي طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة».

وتابع: «والله ما قصدتش الإهانة أبدأ، ودى آخر حاجة تيجي على دماغي، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدي زعلان مني، فأنا بقول لكل صعيدي وصعيدية جزمتكم على راسى من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبي أساسًا من الصعيد، مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب ده».

كانت نقابة الإعلاميين قد أمرت باستدعاء تامر أمين للتحقيق معه، وقد أعلنت قناة «النهار» إيقافه لحين صدور قرار النقابة.