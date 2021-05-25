شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: إجراءات الحكومة ساعدت في الخروج من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر حريصة على تحقيق الشفافية التامة في التعامل مع مختلف الجهات، خاصة منظمة العمل الدولية، إذ نفذت العديد من الإجراءات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى تعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلًا عن انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، ولجنة الأجور والعلاوات، منوهًا بأن هذه الإجراءات توجت بخروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة باسم (القائمة السوداء) لمنظمة العمل الدولية خلال الفترة الحالية.

وخلال ترؤسه الاجتماع التنسيقى لوفد مصر المشارك في أعمال الدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولى عبر «فيديوكونفرانس»، والذى ينعقد افتراضيًا خلال الفترة من 3 لـ 19 يونيو المقبل، أكد وزير القوى العاملة حرص الوزارة على تنظيم وتنسيق دور الوفد المصرى في مؤتمر العمل الدولى في دورته الحالية، خاصة أنه تم إلغاؤه العام الماضى بسبب انتشار جائحة كورونا لأول مرة في تاريخ المنظمة.

وأضاف «سعفان» أن الهدف الرئيسى من الاجتماع تنسيق أعمال الوفد المصري، والخروج بنتائج والتزامات محددة، وتحديد مواعيد الجلسات المقبلة للجان المؤتمر وفقًا للمواعيد المحددة.

بدوره، أشار استشارى المعايير الدولية بمكتب منظمة العمل الدولية، كون كومبير، إلى النقاط الأساسية للجلسة والتى تخص الوفد المصرى الذي يضم ممثلين عن الحكومة من وزارة القوى العاملة وممثلين عن أصحاب الأعمال وممثلين عن العمال، مع التأكيد على وجود دعم كامل من مكتب المنظمة بـ«جنيف» لتسهيل الأمور التشغيلية والعملية، وتوفير المعلومات.