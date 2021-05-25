شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ «شغلك في قريتك».. وتدريب 100 ألف شاب بـ«مستقبلنا رقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لتنفيذ مبادرة «شغلك فى قريتك»، وتدريب نحو 100 ألف شاب بـ«مستقبلنا رقمى»، استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الوزارة، لتوحيد وتنسيق الجهود بين كافة الوزارات والجهات المختصة.

وبحث الوزيران إمكانية توفير فرص عمل للشباب من خلال مبادرات «شغلك جنب قريتك»، و«شغلك من بيتك»، و«مستقبلنا رقمى»، وذلك لتنفيذها ضمن مشروع «حياة كريمة»، لتأهيل الشباب من الجنسين بالقرى المستهدفة لسوق العمل الحر، والعمل عن بعد داخل مصر وخارجها، وتوفير فرص عمل لهم فى شركات تكنولوجيا المعلومات بما يساعد فى توفير دخل شهرى وحياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مبادرة «شغلك فى قريتك» بالمحافظات، وسيتم التعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات، بما يعود بالنفع على أبناء القرى المستهدفة.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال تنفيذ مشروعات حيوية ومهمة لتطوير كافة شبكات الاتصالات بالقرى المستهدفة، وتشمل إحلال وتجديد خطوط الاتصالات بأخرى أكثر كفاءة، وتطوير شبكات الهاتف المحمول، وتطوير السنترالات ومكاتب البريد وتحويلها لمراكز لتقديم حزمة كبيرة من الخدمات التى تهم المواطنين.

وقال إنه يمكن التعاون مع التنمية المحلية فى تنفيذ مبادرة «شغلك من بيتك»، للعمل الحر الخاصة بوزارة الاتصالات، ومن خلال مبادرة «مستقبلنا رقمى»، والتى بدأت منذ عام تقريبا، وتهدف لتدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد فى سوق العمل الحر، موضحا أنه تخرج حتى الآن نحو 40 ألف شاب من 27 محافظة وأكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة.

ونوه بأن المبادرة ساعدت عددا كبيرا من الشباب فى تحسين مساره المهنى، وتمكينه من الوصول لفرص العمل بمنصات العمل الحر العالمية والمحلية وتحقيق دخل شهرى يصل إلى 2000 دولار.