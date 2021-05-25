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كسر مفاجئ لخط مياه الكريمات الغردقة المغذي لمدينة رأس غارب

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الوحدة المحلية لمدينة راس غارب شمال البحر الاحمر عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة المغذي لمدينة رأس غارب وناشد شركة مياة الشرب والصرف الصحي أهالي المدينة بضرورة ترشيد استهلاك المياه لحين إنهاء أعمال الاصلاح.

واكدت الشركة على المحافظة على ضخ المياه للمنازل في مواعيدها والحفاظ على مواعيد التناوب المعمول بها لجميع قطاعات المدينة بعد الإنتهاء من اعمال الإصلاح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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