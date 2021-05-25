شكرا لقرائتكم خبر عن كسر مفاجئ لخط مياه الكريمات الغردقة المغذي لمدينة رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الوحدة المحلية لمدينة راس غارب شمال البحر الاحمر عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة المغذي لمدينة رأس غارب وناشد شركة مياة الشرب والصرف الصحي أهالي المدينة بضرورة ترشيد استهلاك المياه لحين إنهاء أعمال الاصلاح.

واكدت الشركة على المحافظة على ضخ المياه للمنازل في مواعيدها والحفاظ على مواعيد التناوب المعمول بها لجميع قطاعات المدينة بعد الإنتهاء من اعمال الإصلاح.