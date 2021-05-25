شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تواصل حملة التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، حملة التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، تحت رعاية المحافظ، والتي بدأت يوم السبت الماضي تحت اشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والدكتور حسن البيك، مدير عام الطب البيطري، وبمتابعة الدكتورة عبير محمد حجاب، مدير إدارة الأزمات والكوارث وإدارة التخطيط والترصد للأمراض الوبائية بالطب البيطري.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات: الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة والإدارة العامة للتوطين في الحملة.. موجها إلى أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير حتى نهاية الأعمال.

ومن جانبه.. أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على الحملة عن توفير مواد التطهير من الكلور اللازم وتحديد مخصصات ودور كل جهة، ويتم تنفيذ خطة التطهير ومتابعة تنفيذها يوميًا، حيث تم توفير الكلور اللازم، مؤكدًا انتظام عمليات التطهير والتعقيم وفقا للخطة المحددة.. حيث تم اليوم تعقيم مديرية التضامن الاجتماعى ومنطقتى تعمير وجمارك شمال سيناء.

وأشار إلى قيام مديرية الشباب باشراف كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بتعقيم وتطهير مبنى مجلس المدينة والمصالح الحكومية وادارات: الشباب والتربيه والتعليم ومراكز الشباب والأندية والمساجد ومركز شباب الكفاح وغيرها بحضور محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وجارى إستكمال الأعمال لتشمل جميع المصالح الحكومية.