شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة بشأن الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز: بدأت تستجيب «تفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الفنانة نهال عنبر أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز مستقرة، وتستجيب للعلاج، وأن الفريق الطبي المعالج لها يؤكد أنها بخير مادامت هناك استجابة وكل الأعضاء الحيوية تعمل بشكل جيد، وطالبت من كل محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء وتجاوز تلك الأزمة الصحية.

وكان الإعلامي رامي رضوان أعلن شفاء دلال من الكورونا بعد سلبية مسحتها الأخيرة.

وكان الفنان مصطفى شعبان أكد أن مشاركة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز في مسلسل «ملوك الجدعنة» كانت قوية جدًا وكانت صاحبة بصمة مهمّة في العمل بشخصية عطية والدة سرية عمرو سعد، ومشهد وفاتها كان مستر سين في المسلسل، وكان صاحب تأثير كبير جدًا.

وأكد الفنان عمرو سعد، أثناء استضافته ببرنامج الحكاية للاعلامي عمرو أديب أن دلال عبدالعزيز نجمة رائعة، طيبة ماشية على الأرض، قدمت لي الكثير في هذا المشهد، كنت حاسس انها أمي، لم أكن استحضر أي مشاهد معها سوى انها أمي وهو إحساس طبيعي«، وتابع: أتمنى لها الشفاء وان تتجاوز أزمتها الصحية يارب.